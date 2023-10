Firenze, minori stranieri sorpresi a rubare: coltellata al vigilante

Ieri pomeriggio la polizia di Stato ha arrestato un 17enne di origine nordafricana con l’accusa di rapina impropria in concorso con persona al momento rimasta ignota.

Secondo quanto ricostruito, poco prima delle 17.30, la vigilanza privata del centro commerciale Coop di piazza Leopoldo ha sorpreso due giovani che avevano oltrepassato le casse senza pagare alcune confezioni di cerotti. Una volta scoperti, la coppia non avrebbe preso molto bene la cosa: l’arrestato avrebbe addirittura tirato fuori un coltello.

A questo punto un dipendente gli avrebbe bloccato un braccio e la lama sarebbe caduta a terra; ma nella confusione il ragazzo avrebbe anche rotto alcuni vasi di vetro, scivolandoci poi sopra con tutto il corpo. Nel frattempo l’altro che era con lui, sarebbe riuscito a fuggire dopo aver colpito con un oggetto tagliente la mano di una guardia giurata. Quello finito a terra è stato invece bloccato e gli agenti delle volanti sono subito intervenuti riportando la situazione alla calma. La persona fermata aveva ancora addosso la refurtiva il cui valore commerciale non arriverebbe a 4 euro.

Durante il controllo i poliziotti hanno anche accertato che il minore aveva delle lievi ferite da taglio sul busto, del quale non avrebbe dato alcuna spiegazione, ma che non è totalmente escluso potrebbe anche essersi procurato a seguito dell’impatto a terra sopra i vetri dei vasi rotti.

Il giovane è stato prontamente medicato al pronto soccorso di Careggi, dove i sanitari gli avrebbero diagnosticato anche un’intossicazione da alcolici. Per quanto riguarda invece il vigilantes, anche lui è finito nello stesso ospedale dal quale è stato poi dimesso con qualche giorno di prognosi per la ferita lacero contusa alla mano e altre contusioni riportate a seguito della vicenda. La polizia di Stato sta ora indagando per identificare il secondo giovane che al momento sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce. https://www.firenzetoday.it