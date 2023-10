Droga, tunisino con 36mila euro in contanti: arrestato

Droga e soldi. Tanti soldi. Un uomo di 39 anni, cittadino tunisino, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Corsico con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di oltre un chilo di hashish e più di 36mila euro in contanti.

Controllato sotto casa, in zona stazione, il 39enne è stato scoperto con otto dosi di “fumo” in un pacchetto di sigarette, motivo per cui i carabinieri hanno poi passato al setaccio la sua abitazione. Lì sono stati trovati un altro chilo e 144 grammi di droga, ma soprattutto il denaro che era nascosto in una sacca chiusa con un lucchetto. Per lui sono quindi scattate le manette.

La stessa sorte toccata poco prima a un 18enne fermato dai militari fuori dal centro commerciale Carosello a Carugate e sorpreso con 20 grammi di cocaina e 4 di hashish nelle tasche.