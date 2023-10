Caso Apostolico, Patronaggio: “il diritto si adatta alle mutate esigenze della società”

“In ogni provvedimento giudiziario c’è uno spazio, assolutamente fisiologico, per la legittima interpretazione della norma di riferimento da parte del magistrato estensore. Talvolta la legittima e libera interpretazione del magistrato dà fastidio al potente di turno. Ma il diritto si evolve e si adatta alle mutate esigenze della società proprio perché esiste la possibilità di una sua interpretazione altra“. A dirlo, in una intervista all’Adnkronos, è il Procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio, parlando delle polemiche sorte dopo il provvedimento firmato dalla giudice catanese Iolanda Apostolico che ha bocciato l’espulsione di 4 tunisini che arano sbarcati a Lampedusa.

“Il sistema, attraverso le impugnazioni, permette alla corte di legittimità e alla corte costituzionale di verificare la correttezza giuridica del provvedimento. Questo è il gioco della democrazia”, spiega ancora il magistrato.

Alla domanda se le interpretazioni normative di un giudice possano allarmare, dal momento che tutti i sistemi giuridici hanno dei meccanismi di controllo e autoregolazione, Luigi Patronaggio replica: “La legittimità e la correttezza di un provvedimento non esclude che il suo estensore debba serbare un comportamento che non lo esponga a censure. Anzi: più incisivi ed innovativi sono i provvedimenti, tanto più l’estensore, secondo l’insegnamento del beato Livatino, deve astenersi da pubbliche manifestazioni”.

Ma Luigi Patronaggio avrebbe partecipato ad una pubblica manifestazione connotata politicamente? “Personalmente non ho mai partecipato a nessuna manifestazione politica, e ciò nonostante in passato abbia ricevuto ingiusti attacchi alla mia professionalità”.

E la sua collega Apostolico ha sbagliato a partecipare, nell’agosto del 2018, al porto di Catania a una manifestazione, come si evince da qualcuni video, nel corso della quale venivano duramente attaccati la Polizia e l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini? “Resta la libertà delle scelte individuali che, purtroppo, in un clima di grandi contrapposizioni politiche, come l’attuale, deve indurre a grande prudenza”. ADNKRONOS