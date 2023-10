Nasconde droga nel pannolino del figlio: arrestato 19enne tunisino

Milano – La droga nel pannolino del figlio. Il pusher ha scelto un nascondiglio inconsueto (e secondo lui sicuro) per trasportare il mezzo etto di droga, ma gli agenti delle Volanti lo hanno scoperto. Un diciannovenne di origine tunisina è stato arrestato alle 15.20 di domenica in via Lorenteggio, vicino all’incrocio con largo Gelsomini.

Il controllo in strada

Il giovane stava spingendo il passeggino col figlio di 10 mesi quando si è accorto della presenza di una Volante dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, che stava pattugliando la zona. A quel punto, preoccupato per un possibile controllo, ha preso un pannolino dalla carrozzina e l’ha buttato: i poliziotti se ne sono accorti, hanno fermato il diciannovenne e hanno recuperato il pannolino, trovandoci all’interno cinque pezzi di hashish per un peso complessivo di 50 grammi.

La madre e la nonna

Gli agenti hanno contattato la madre del piccolo per affidarglielo, ma la ragazza, sprovvista di documenti, è stata portata in Questura per essere identificata: all’inizio, sembrava che la diciannovenne, con precedenti per stupefacenti, fosse destinata di un provvedimento di cattura, ma le comparazioni dattiloscopiche lo hanno escluso. Nel frattempo, il bimbo è stato affidato alla nonna materna, quarantanovenne di origine marocchina. È scattata anche una segnalazione al Tribunale per i minorenni.

