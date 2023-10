Ucraina, Crosetto: “nessuno può vincere sul campo”

Crosetto: “A questo punto nessuno può vincere sul campo”.

La guerra in Ucraina “è arrivata a un punto in cui nessuno può vincere sul campo: dovremo arrivare a un giorno in cui smetteranno di cadere le bombe e questo può deciderlo solo la Russia. Poi inizieremo un percorso”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine dell’inaugurazione della Fiera internazionale del Tartufo, ad Alba (Cuneo). “Le strade sono sempre state due: – ha aggiunto – aiutare una nazione ingiustamente aggredita e perseguire ogni minima speranza di alimentare la pace”.

Leggi anche

► Kiev ha ricevuto 350 miliardi di dollari di aiuti: chi ha pagato

Mattarella: “Compatti sul sostegno a Kiev”

“Quanti sono qui” hanno espresso “con convinzione” l’esigenza che “l’Unione mantenga con determinazione e compattezza il sostegno all’Ucraina”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa al termine della giornata di lavori del Gruppo Arraiolos che si è tenuto a Oporto, in Portogallo.

tgcom24.mediaset.it