Milano, rapina davanti ai poliziotti: arrestati 2 marocchini

Milano – Il posto peggiore possibile. Due uomini – un 25enne e un 27enne, entrambi cittadini marocchini – sono stati arrestati all’alba di venerdì dopo aver rapinato un 41enne ghanese davanti a due poliziotti in quel momento liberi dal servizio e chiaramente in borghese. Il blitz della coppia è avvenuto verso le 4.30 in via Ponte Seveso, in zona Stazione centrale.

I due hanno avvicinato l’uomo, lo hanno buttato a terra e gli hanno portato via il cellulare, cercando poi di darsi alla fuga.n A interrompere la corsa, però, sono stati proprio i due poliziotti, che stavano raggiungendo il commissariato Garibaldi Venezia per iniziare il loro turno. Il 25enne e il 27enne sono stati arrestati con l’accusa di rapina e indagati per ricettazione perché trovato in possesso di altri due telefoni rubati.

