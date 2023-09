Migranti, Germania: rafforzati confini con Polonia e Repubblica Ceca

La Germania ha annunciato il rafforzamento dei controlli ai confini con la Polonia e la Repubblica ceca. La polizia “effettuerà ulteriori controlli flessibili e mirati sulle rotte del traffico di esseri umani”, ha fatto sapere il ministro dell’Interno tedesco, Nancy Faeser.

“Siamo a conoscenza dell’intenzione di Berlino di prendere misure per intensificare i controlli di polizia. Siamo in stretto contatto con le autorità tedesche e sappiamo che questo è stato fatto in coordinamento con le autorità polacche e ceche” ha commentato la portavoce della Commissione europea, Anitta Hipper, interpellata sulla notifica della Germania in merito ai controlli frontalieri dopo lo scandalo dei visti.

“Questi controlli di polizia – ha spiegato Hipper – devono essere distinti dai controlli ai confini interni e devono rispettare diverse condizioni: non devono avere come obiettivo i controlli alle frontiere interne, devono essere basati su informazioni su potenziali minacce alla sicurezza pubblica e devono mirare a contrastare il crimine transfrontaliero”. www.rainews.it