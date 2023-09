Meloni: ‘nessuno può risolvere problemi se la nazione non gli dà una mano’

ROMA, 28 SET – “Il segnale più bello che diamo è che questa nazione è ancora in grado di tenersi per mano, di lavorare per uno stesso obiettivo, di capire che non c’è governo, non c’è una persona che davvero possa risolvere il problema se la nazione non ti dà una mano“. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la sigla a Palazzo Chigi del patto sul trimestre anti inflazione con le imprese.

“Quando si puntano gli obiettivi e si sa che c’è un problema, a maggior ragione se quel problema non dipende dalle nostre responsabilità, la capacità che abbiamo di lavorare tutti nella stessa direzione fa la differenza – ha aggiunto la premier -. È un messaggio potentissimo in una nazione in cui ci siamo troppo spesso comportati come fossimo delle monadi, come se dalle scelte di ciascuno di noi non dipendesse il destino di tutti gli altri. Oggi abbiamo chiesto questa diponibilità e la presenza di tutte queste realtà importanti, compatta, unita, è un segnale potentissimo”. (ANSA).