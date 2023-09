Viterbo, 53enne trovato morto in casa

VITERBO – Erano da poco passate le 9 del mattino quando un uomo di 53 anni è stato trovato morto in una casa di via Zelli Pazzaglia in pieno centro storico a Viterbo. La polizia ha identificato la vittima in Paolo della Nave. A lanciare l’allarme è stato il proprietario dell’abitazione che ha dichiarato successivamente di aver trovato il 53enne incosciente. Immediato l’intervenuto del personale sanitario del 118 ma l’uomo era già deceduto.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il reparto della scientifica della Polizia ha effettuato un sopralluogo e fatto i rilievi di rito ma, dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il decesso sia avvenuto per cause naturali.

https://etrurianews.it