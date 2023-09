Malore improvviso in casa, Yuri muore a 32 anni

Ascoli – Nuovo lutto a San Pio X a Spinetoli: è morto Yuri Gabrielli, aveva solo 32 anni, compiuti ad agosto. Dopo la morte di Massimo Vannicola, di 48 anni, questo ulteriore lutto lascia la frazione nel più profondo dolore. La comunità di Spinetoli si è idealmente stretta attorno ai alla famiglia, affranti dal dolore per l’improvvisa scomparsa. Anche in questo caso si è trattato di una morte improvvisa, che ha lasciato parenti e amici nella disperazione. Il ragazzo si è sentito male nel primo pomeriggio, nella sua casa, soccorso, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Tanti gli attestati di affetto che si rincorrono sui social per Yuri: “Increduli, sconvolti… immensamente addolorati. Mancherai tantissimo a tutti noi Yuri. Riposa tra gli angeli tesoro bello”. E’ quanto scrivono quelli del gruppo degli Amici Disparati Aps. Yuri era un ragazzo molto dolce, conosciuto da tutti. Tiziana Del Giovane, direttrice del Cdis Centro diurno di integrazione sociale di Spinetoli è affranta:

“La nostra comunità, perde un ragazzo straordinario, voglio esprimere vicinanza alla famiglia. Yuri è stato con noi diversi anni, era un ragazzo buono, la notizia ci ha gettato nel più profondo dolore, insieme abbiamo fatto tante cose. Era amico di tutti, sempre pronto a condividere tutto, sempre rispettoso ed educato. Un angelo”. Nella disperazione anche i ragazzi della Locanda del Terzo settore, che Yuri frequentava e dove aveva tanti amici.

