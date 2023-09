Schlein: “Pensione ai migranti senza anzianità contributiva”, ma esiste già

di Ezio Pozzati – Il problema di questa signora, a capo del PD e con una laurea in giurisprudenza, è che non sa oppure fa la gnorri, che a 67 anni si può avere una pensione senza avere versato contributi. Si chiama assegno sociale e viene erogato, legato ad una serie di condizioni, presentando il modello RED all’INPS, e dimostrando di essere in disagiate condizioni economiche. Viene erogata a tutti i cittadini e stranieri residenti in Italia. L’importo annuo erogato ad ogni singola persone è di 6.542,51 o 13.085,02 per i coniugati.

Ora, non voglio fare il Professore, ma una persona come l’On. Schlein prima di impartire lezioni o fare richieste sarebbe bene si informasse, perché a volte è sì necessario avere un personal stylist, ma passare qualche mezz’ora in Parlamento chiedendo se è stato deliberato qualcosa al riguardo non sarebbe una cattiva idea; basta chiedere alle Segreterie dove si possono trovare dipendenti molto ferrati in materia oppure direttamente all’INPS.

Fare opposizione è stressante, però è bene polemizzare solo se si è certi di lanciare messaggi positivi e poi l’On. Schlein sa meglio di me che se fatta bene l’opposizione porta voti. E poi siamo vicini alle votazioni per le Europee.

www.affaritaliani.it