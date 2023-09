Berlino finanzierà la Ong Sos Humanity per prelevare “migranti”

BERLINO, 22 SET – E’ Sos Humanity l’ong tedesca destinataria dei fondi che il ministero degli Esteri di Berlino ha stanziato per finanziare un progetto sulle operazioni di ‘salvataggio’ di migranti nel Mediterraneo. Lo ha rivelato un portavoce della Ong contattato al telefono dall’ANSA.

“Il 18 settembre il ministero degli Esteri federale ha stanziato i fondi destinati al salvataggio in mare previsti dalla Commissione di bilancio e ha approvato una richiesta che prevede di sostenere finanziariamente Sos Humanity”, ha precisato il portavoce, Lukas Kaldenhoff. (ANSA).

La Germania si appresterebbe a finanziare Ong per salvare i migranti in mare. Contestualmente il ministero degli Esteri tedesco ha annunciato di voler bloccare la ricezione di immigrati se l’Italia non rispetterà il trattato di Dublino. Il governo italiano con un comunicato di Palazzo Chigi ha espresso “stupore” e annunciato l’immediata richiesta di chiarimenti.

Palazzo Chigi: “Stupore, Berlino chiarisca subito”

“Grande stupore per la notizia secondo la quale un portavoce del ministero degli Esteri della repubblica federale di Germania avrebbe annunciato un imminente finanziamento a delle Ong per un progetto di assistenza di migranti sul territorio italiano e un progetto di “salvataggi” in mare”. Lo sottolineano fonti di Chigi che aggiungono: “Il governo italiano prenderà immediatamente contatto con le autorità tedesche per un chiarimento. Si confida che la notizia sia priva di ogni fondamento perché il finanziamento da parte della Germania di attività di Ong sul territorio italiano sarebbe una grave anomalia”.