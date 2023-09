Città del Vaticano, 20 set. – Papa Francesco, al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro, ha invitato i fedeli ad una preghiera per la salute dell’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.”Vi esorto – ha detto rivolgendosi ai tanti fedeli raccolti in piazza per ascoltarlo – ad un pensiero per il presidente Napolitano”, definendolo un “servitore dello Stato”. (askanews)