Immigrazione di massa, PIAZZA LIBERTA’: intervento del prof Meluzzi

IN PIENA INVASIONE MIGRATORIA INDOTTA, RITORNA IL CIRCO COVID

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Alessandro Meluzzi – medico, psichiatra, criminologo, scrittore – estratto dalla puntata di sabato 16 settembre 2023

Siamo punto e daccapo. Solo la disobbedienza ci consentirà la sopravvivenza! Vanno fermati.

L’intento di PIAZZA LIBERTA’ è quello di offrire le informazioni come armi necessarie per combattere l’oligarchia mondialista, ovvero per risvegliare più persone possibili dall’ipnosi, fornendo loro gli strumenti per distinguere il vero dal falso e il bene dal male.

“L’immigrazione di massa è un vecchio progetto che risale al secolo scorso con il piano Kalergi, un metodo di sostituzione etnica progressiva delle popolazioni di tradizione giudaico-cristiana con popolazioni africane che possono diventare un esercito di riserva a bassi salari per svolgere attività a basso costo in un regime di semi-schiavitù e indebolire il tessuto culturale e sociale in un’Europa che, se fosse stata quella di 100 anni fa, non avrebbe subito quello che abbiamo subito, dalla falsificazione vaccinale alla scienza di farci mangiare cavallette, all’imposizione della green economy, alla falsificazione della guerra in Ucraina.”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

