Netanyahu, via i migranti eritrei coinvolti negli scontri

Il primo ministro israeliano ha affermato di volere l’immediata deportazione degli eritrei coinvolti in violenti scontri ieri a Tel Aviv e ha ordinato un piano per allontanare tutti i richiedenti asilo africani dal Paese. Le dichiarazioni di oggi hanno fatto seguito alle sanguinose proteste dei gruppi rivali di eritrei nel sud di Tel Aviv il giorno prima, che hanno causato il ferimento di decine di persone di cui una quarantina sono ancora ricoverati in ospedale, secondo gli ultimi aggiornamenti.

Gli eritrei, sostenitori e oppositori del governo eritreo, si sono scontrati con legname da costruzione, pezzi di metallo e rocce, sfondando vetrine e auto della polizia. La polizia israeliana in tenuta antisommossa ha sparato gas lacrimogeni, granate assordanti e proiettili veri mentre gli agenti a cavallo cercavano di controllare i manifestanti. askanews