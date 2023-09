Lacerazione aortica, muore donna di 48 anni

QUARTO D’ALTINO – Un altro grave lutto ha colpito la famiglia Rossi di Quarto D’Altino. Dopo la scomparsa di Mirko, deceduto cinque anni fa a causa di un tumore a soli 41 anni, l’altro ieri è improvvisamente mancata all’ospedale dell’Angelo anche la sorella Doriana di 48 anni. La donna era ricorsa alle cure dell’ospedale mestrino perché aveva improvvisamente avvertito dei forti dolori all’altezza della gabbia toracica e alla schiena, determinati, così è stato appurato dai medici, da una lacerazione aortica che non le ha lasciato scampo.

Doriana, che viveva ad Altino in via Sant’Eliodoro assieme al marito, Alfonso De Stefano, e ai figli Niccolò di 19 anni e Lorenzo di 16, lavorava alla “Ghiaccio facile”, azienda che opera in via Tommaso Abbate a Quarto d’Altino. Tutta la comunità altinate, che conosceva molto bene sia Doriana che la sua famiglia (il papà Ferruccio è uno stimato “nonno vigile”), è rimasta profondamente colpita dalla scomparsa della giovane donna. Ne sono testimonianza i numerosi messaggi di cordoglio apparsi sui social network e le manifestazioni di affetto e vicinanza che stanno pervenendo ai familiari più cari fin dal primo momento in cui si è diffusa la notizia del decesso. www.ilgazzettino.it