Malore improvviso, muore 28enne a Palau

Una tragedia terribile ha colpito Palau. Un giovane, originario di Monza, da quanto si apprende, è morto in seguito a un malore mentre si trovava nel paese per trascorrere le sue vacanze. Il 28enne si è improvvisamente sentito male e per lui non c’è stato nulla da fare.

Le parole del parroco.

Sono molto addolorate le parole del parroco di Palau, Don Paolo. “Vicini al dolore dei signori Tiziana e Omar per la perdita del figlio Luca, avvenuta improvvisamente e per cause naturali a Palau ieri pomeriggio – annuncia il sacerdote sui social -. Luca aveva 28 anni e si trovava nel nostro paese per trascorrere un periodo di vacanza. La salma è già stata traslata a Monza, città di origine della famiglia. Preghiamo per Luca, preghiamo per i genitori”. www.galluraoggi.it