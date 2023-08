Raid a bottigliate per rubare bici e monopattino, 3 stranieri arrestati

L’assalto con le bottiglie e la fuga col bottino, durata molto poco. Tre ragazzi – due 17enni peruviani e un 22enne dell’Ecuador – sono stati arrestati nella notte tra domenica e lunedì a Cologno Monzese con l’accusa di rapina dopo aver aggredito e derubato tre giovani, anche loro di origini sudamericane, a Cologno Monzese.

Il raid del branco è andato in scena verso l’una in via Milano, dove i tre hanno circondato le vittime e hanno portato via loro un monopattino e una bici elettrica dopo averle aggredite con delle bottiglie di vetro. Il 22enne e i due 17enni sono fuggiti ma sono stati rintracciati poco lontano dai carabinieri, che li hanno bloccati e arrestati.

La bici e il monopattino sono invece stati restituiti ai tre giovani rapinati. Uno di loro è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Cernusco sul Naviglio in codice verde per le ferite riportate nell’aggressione.

