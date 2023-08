Milano, 5 donne violentate: arrestato 34enne del Camerun

Violenza sessuale aggravata su cinque donne, tra cui una minorenne. Con questa accusa un 34enne senza fissa dimora è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. Le vittime sarebbero state molestate nel parco di via Palestro tra il 20 giugno e il 24 luglio scorsi. Le loro denunce hanno permesso di mettere in luce modalità molto simili: il 34enne, nato in Camerun, si nascondeva nel verde, attirava l’attenzione delle donne, a volte pedinandole, per poi toccarsi le parti intime mentre le chiamava in modo allusivo.

In tutti i casi, fortunatamente, le malcapitate erano riuscite a scappare, anche chiedendo aiuto a passanti o alle forze dell’ordine presenti nei giardini.

Il presunto molestatore è stato individuato grazie alla segnalazione del barista del chiosco al centro del parco Montanelli, il quale ha riferito agli agenti come un uomo avesse infastidito pesantemente alcune donne. Individuato, il 34enne è stato fotosegnalato e poi riconosciuto dal testimone. In seguito sono state rintracciate anche le vittime, che a quel punto hanno sporto denuncia. Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato a San Vittore.

