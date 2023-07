Balle climatiche. John Kerry nel 2009: “Tra 5 anni avremo la prima estate artica senza ghiaccio”.

Kerry, un cosiddetto “democratico”, è attualmente inviato speciale del presidente Biden per il clima.

John Kerry in 2009: “In 5 years we will have the first ice free Arctic summer”pic.twitter.com/QW0CEs8s2Y

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) July 28, 2023