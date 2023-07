Mamma 38enne stroncata da un malore

Reggio Emilia – Un grave lutto ha colpito Cadelbosco Sopra. Una mamma di soli 38 anni, Jessica Canovi, si è spenta a causa di un malore improvviso.

La donna si era sentita male una settimana fa in casa, in via Matteotti, a causa di un aneurisma.

Il primo a soccorrerla era stato il compagno Samuele, che poi ha chiamato il 118 per dare l’allarme.

La donna è stata portata d’urgenza a Modena, all’ospedale di Baggiovara, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Purtroppo, nella giornata di martedì la donna è deceduta.

Jessica lascia, oltre al compagno, il figlio Daniele, il fratello Valerio e la mamma Loredana, oltre ad altri parenti.

