Utero in affitto, Boccia: “reato universale è una follia”

Roma, 14 lug. (askanews) – Sì o no alla maternità surrogata? tema spinosissimo anche all’interno del Partito democratico, come lascia intendere il senatore Francesco Boccia a Napoli a margine della due giorni dedicata a contestare il ddl Calderoli sull’autonomia differenziata. Il governo vorrebbe farne un ‘reato universale’ ovvero perseguibile anche se commesso fuori dall’Italia.

“Questa follia del reato universale della destra è un approccio assolutamente vergognoso. Sulla Gpa ci sono sensibilità differenti come è noto. Ci sono cattolici favorevoli e non, atei favorevoli e non. Siamo un partito, non siamo di proprietà di nessuno. Siamo un partito e quindi decideremo” dice Boccia.