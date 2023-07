Malore improvviso, Elena muore a soli 14 anni

(www.friulioggi.it) – Pordenone – Aveva solo 14 anni Elena Arizala Bobeva, morta venerdì sera a causa di un improvviso malore. La giovane Elena viveva a Tamai, frazione di Brugnera, con i suoi genitori e il fratello. Aveva appena concluso gli esami di terza media e si apprestava a godersi le vacanze estive prima di iniziare il liceo classico Leopardi-Majorana a Pordenone.

Purtroppo, i suoi sogni e il suo entusiasmo per il futuro sono stati spezzati in modo tragico e improvviso. Attualmente, non sono ancora chiare le cause esatte della sua morte, ma saranno i medici a stabilirle.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità di Brugnera, lasciando tutti sconvolti. Elena era una ragazza amata e piena di vita, con tanti progetti e aspirazioni per il suo futuro.La madre, Svetoslava, il padre, Salomon, il fratello, la nonna, la zia, i cugini, gli amici e tutti i parenti sono profondamente sconvolti dalla sua prematura scomparsa.