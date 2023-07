Violenze Francia, agguato ai vigili del fuoco

La vicenda è riportata su Twitter dal giornalista Amaury Bucco:

“I vigili del fuoco sono rimasti vittime di un agguato particolarmente violento ieri sera a Mulhouse, durante un intervento. Questi vigili del fuoco sono andati a un incendio senza scorta di polizia, a causa della mancanza di personale di polizia (ma dopo aver valutato la situazione tramite telecamere di sorveglianza cittadine). Una volta lì, i vigili del fuoco sono rimasti vittima di un vero e proprio agguato.

I rivoltosi incappucciati, armati di sbarre di ferro e blocchi di cemento, sono poi avanzati verso di loro, costringendo i vigili del fuoco a rifugiarsi nel loro camion. I rivoltosi hanno poi colpito la parte anteriore del veicolo (vedi foto del parabrezza). Alcuni di loro hanno anche cercato di entrare nel veicolo con una tanica di benzina, probabilmente per dargli fuoco.

I vigili sono riusciti a bloccare le porte, il che non ha impedito ai rivoltosi di gettare benzina contro il veicolo, che è fuggito. I vigili del fuoco sono stati quindi costretti a forzare una barricata per proseguire il loro percorso, e a guidare per diversi metri con un forno (utilizzato per fare la barricata) incastrato sotto il mezzo.

🗣️ “I vigili del fuoco sono estremamente scioccati dalla violenza dell’attacco e si interrogano sul futuro. I rivoltosi erano determinati e organizzati, dice Michael Pacanowski, funzionario sindacale Spasdis per Haut-Rhin, a @Cnews”