Sniffa troppa cocaina e sviene dopo la rapina: arrestato marocchino

Milano – Prima in ospedale, poi in manette. Un ragazzo di 18 anni, un giovane marocchino, è stato arrestato – e ricoverato – lunedì sera a Milano dopo essere stato fermato dalla polizia subito dopo una rapina. Le manette per lui sono scattate dopo un colpo in via Lepetit, zona stazione Centrale, dove lui e un complice hanno aggredito un 35enne italiano per strappargli una collanina in oro. A dare l’allarme agli agenti è stata la stessa vittima, che ha anche inseguito i malviventi, con cui ha poi avuto una colluttazione.

Quando i poliziotti sono arrivati, il 18enne si è nascosto dietro una macchina, ma è stato subito trovato e bloccato. Improvvisamente, però, il ragazzo è svenuto, tanto che è stato necessario accompagnarlo al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove i medici hanno riscontrato un’intossicazione da cocaina. Dimesso martedì mattina, dopo una notte in osservazione, il giovane è stato portato a San Vittore. Il suo complice è invece riuscito a far perdere le proprie tracce.

www.milanotoday.it