GB: Kiev ha diritto di colpire oltre confini

Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha rivendicato oggi “il legittimo diritto” dell’Ucraina a “difendersi” dalla Russia anche “proiettando la propria forza” oltre i suoi confini. Intervistato da Sky News Uk in Estonia, Cleverly si e’ rifiutato di fare “congetture” sull’attacco con droni compiuto nelle scorse ore su Mosca. Ma ha detto che gli alleati occidentali “devono riconoscere” a Kiev “il diritto legittimo di difendersi entro i propri confini, ovviamente, e anche di proiettare la propria forza oltre i confini, contro obiettivi militari.

Zelensky: stabiliti i tempi della controffensiva

Nel suo tradizionale discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che è stata presa una decisione sui tempi della controffensiva ucraina. “Non solo la fornitura di munizioni, non solo l’addestramento di nuove brigate, non solo le nostre tattiche. Ma anche la tempistica. La tempistica è la cosa più importante. La tempistica di come andremo avanti. Lo faremo. Le decisioni sono state prese”, ha detto senza fornire ulteriori dettagli sulla data di lancio della controffensiva. tgcom24.mediaset.it