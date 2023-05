Kiev chiede alla Germania missili con portata di 500 km

L’Ucraina ha intanto chiesto al governo tedesco missili da crociera Taurus per contrastare l’invasione russa. Una richiesta in tal senso è arrivata nei giorni scorsi da Kiev, secondo quanto annunciato da un portavoce del ministero della Difesa. Secondo il deputato cristianodemocratico Roderich Kiesewetter, che si è espresso in favore della fornitura, i missili guidati, con portata fino a 500 chilometri, consentirebbero alle forze ucraine di “colpire l’infrastruttura militare russa molto dietro la linea del fronte”. ADNKRONOS