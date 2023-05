Protezione civile: vigili del fuoco allestiranno strutture per migranti

ROMA, 20 MAG – Il Commissario delegato per la gestione dell’accoglienza dei migranti, Valerio Valenti ed i prefetti di Sicilia e Calabria potranno avvalersi della cooperazione dei vigili del fuoco per l’allestimento di strutture temporanee di primissima accoglienza. Lo prevede un’ordinanza firmata dal capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, pubblicata in Gazzetta ufficiale. I vigili del fuoco potranno cooperare anche nella predisposizione di aree idonee per l’allestimento delle strutture e per la fornitura di beni di prima necessità e di materiali per l’assistenza alla popolazione. ANSA