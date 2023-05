Accusa un malore e muore a 32 anni

Viterbo – La comunità di Vetralla è scossa per la notizia della morte di Mattia Agostini. Il ragazzo, 32 anni, nella notte tra giovedì e venerdì ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. E’ morto nella sua abitazione di Roma dove si era trasferito da qualche tempo. Il ragazzo, nato e cresciuto a Vetralla, in località La Botte, era conosciuto da molti in paese. Era appassionato di videogiochi e fumetti.

Numerosi i messaggi che in queste ore stanno arrivando da amici e conoscenti, carichi di ricordi e dolore, per la scomparsa di Mattia. «Ciao amico mio, sei stata una delle prime persone che ho conosciuto in vita mia e abbiamo passato una bella infanzia insieme – scrive un amico sui social – La vita è stata ingiusta con te, fino all’ultimo minuto, non lo meritavi proprio. Sarai sempre nei miei pensieri, riposa in pace».

Gli fa eco un altro amico: «Non ci posso credere… compagno di classe e di banco alle superiori…troppi giovani…pace all’anima tua Mattia, buon viaggio amico mio».

https://www.civonline.it