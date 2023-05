Medvedev: “Zelensky potrebbe suicidarsi come Hitler”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe ”suicidarsi da codardo. Come Hitler che ingoia veleno per cani”. Lo ha scritto su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev parlando del presidente ucraino come della ”creatura in verde che ha augurato la morte a tutti al Cremlino”. Medvedev ha scritto che ”chi morirà e in che modo non lo sappiamo, perché le vie del Signore sono imperscrutabili. Ma il tossicodipendente di Kiev ha solo la possibilità di scomparire con le sue stesse mani” e ”commettendo un suicidio codardo come Hitler”.

Zelensky. “Quelli del Cremlino faranno una brutta fine”

«Quelli che sono lì al Cremlino, credetemi, faranno una brutta fine. Non so come, a dire il vero, ma vorrei che finisse in fretta. Ma sicuramente non finiranno con la loro morte», ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Il nostro cammino non è facile, è difficile come l’anno scorso. Tuttavia, l’Ucraina è molto più forte ora che l’anno scorso o in qualsiasi altro anno di questa guerra per la libertà e l’indipendenza del nostro Paese. Inoltre, l’Ucraina è più forte ora che in qualsiasi altro momento del confronto con questo impero (russo). Il nostro tempo è il tempo della vittoria», ha poi aggiunto il presidente ucraino.

