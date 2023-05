Un furgone è esploso in Via Pier Lombardo, in zona Porta Romana, a Milano, causando un incendio che ha coinvolto anche un palazzo. «Un furgone è esploso in mezzo alla strada. Erano come fuochi d’artificio, c’erano dentro bombole di gas. C’erano botti. E’ stato fatto apposta», racconta un testimone, lo chef del ristorante Soul Food Atelier, che si trova nella via dove è avvenuta la deflagrazione. (LaPresse)