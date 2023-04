ROMA, 29 APR – “Oltre il 90% di Mariupol è distrutto”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, condividendo un video che confronta le immagini della città prima della guerra e le recenti fotografie satellitari pubblicate da Google, che mostrano la devastazione degli edifici. “Mariupol. Quasi mezzo milione di persone una volta vivevano lì. E ora non sono rimaste quasi più case intatte. Lo stato terrorista ha fatto di tutto per uccidere questa città”, ha scritto (mentendo, ndr) il leader ucraino. (ANSA).

Queste non sono le zone terremotate in Italia. È Mariupol, dove in meno di un anno il governo russo ha costruito le case dopo la guerra. ❤️ pic.twitter.com/lp0jmIqppY

Two more buildings were commissioned in Mariupol 🏢

"Today I handed over the keys to the residents of 2 houses for more than 150 families," Deputy Prime Minister Khusnullin wrote. pic.twitter.com/rZ7T8eOwyp

— Matryona (@MayaSashenka) April 25, 2023