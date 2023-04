Malore alla guida, poi lo schianto: muore 46enne

Padova – Tragedia oggi 5 aprile ad Albignasego. Un uomo di 46 anni residente a Padova, mentre si trovava al volante della sua auto, sarebbe rimasto vittima di un improvviso malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Subito soccorso, è apparso evidente che il suo quadro clinico era fortemente compromesso.

Trasportato in codice rosso all’ospedale di Padova i sanitari che fin da subito l’hanno preso in cura hanno provato di tutto per rianimarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere. Dai primi accertamenti pare che non vi siano sul suo corpo lesioni provocate dallo schianto tali da giustificarne il decesso. Questo avvalora l’ipotesi che lo schianto sia stato provocato da un improvviso malore che alla fine è risultato letale per l’automobilista. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso. L’auto su cui viaggiava è stata sequestrata in attesa della chiusura del fascicolo d’indagine.

www.padovaoggi.it