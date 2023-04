Milano, 2 fratelli accoltellati: fermato egiziano

Un urto, forse causale, tra i mezzi per la strada e poi scatta la lite: dopo l’incidente stradale l’accoltellamento di due persone, in via Arquà, una traversa di via Padova, a Milano. Erano circa le 15 di ieri quando un’automobile urta una bicicletta che arrivava contromano, scatenando una discussione. Il ciclista, a quel punto, avrebbe reagito estraendo taglierino e spray urticante.

Uno dei due feriti – due fratelli di 41 e 39 anni che si trovavano in auto insieme – è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Niguarda. Tutti gli uomini coinvolti sono di origine egiziana: l’accoltellatore, un ventenne, si è dato alla fuga subito dopo l’aggressione, ma è stato infine fermato dalla Polizia.

Da qualche settimana i residenti di via Arquà avevano notato la presenza di un ventenne spesso in stato di alterazione e con un modo di fare minaccioso. “Sapevamo che prima o poi avrebbe combinato qualche guaio”, hanno confidato alla Tgr Lombardia a telecamere spente. https://www.rainews.it