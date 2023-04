Malore in ufficio ad Alzano, muore 48enne

Bergamo – Nonostante i soccorsi tempestivi, non c’è stato purtroppo nulla da fare per un uomo di 48 anni che nella mattinata di oggi, lunedì 3 aprile, si è sentito male al lavoro nel suo ufficio di via Roma ad Alzano Lombardo.

In attesa dei soccorsi, allertati attorno alle 8:45, una donna che lavorava in un ufficio vicino ha tentato di salvargli la vita praticandogli il massaggio cardiaco, come riportato da L’Eco di Bergamo. Il malore, tuttavia, non gli ha lasciato scampo.

