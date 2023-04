Elly Schlein segretaria Pd? Non cambia nulla. Friuli Venezia Giulia, Fedriga vince

Massimiliano Fedriga mette le mani su un nuovo mandato per la guida della Regione Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta viene rieletto il governatore uscente in Friuli Venezia Giulia. La vittoria è totale, nettissima, indiscutibile. Secondo le proiezioni Fedriga è al 64,9%; Massimo Moretuzzo (centrosinistra) al 27,9; Giorgia Tripoli al 4,9 (la candidata No Vax); Alessandro Maran (Terzo Polo) 2,3 (insomma, il Terzo Polo rischia di non superare neppure lo sbarramento). Gli exit poll davano già Fedriga al trionfo tra il 61 e il 65 per cento. Il candidato sostenuto invece dal centrosinistra con l’appoggio anche dei Cinque Stelle, Massimo Moretuzzo, veniva dato dagli exit poll preso tra il 28-32 per cento, in linea con le proiezioni. Inoltre secondo la prima proiezione diffusa dalla Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia, la lista Fedriga e Lega sono oltre il 30% e Fratelli d’Italia al 18%.

Il governatore ringrazia tutti: “Ringrazio gli elettori del Friuli Venezia Giulia per avermi confermato alla guida della Regione. Un’importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini”.

Sembra, dunque, iniziare male l’assalto di Elly Schlein: la sconfitta del suo candidato è sin troppo chiara. Sul fronte affluenza tengono bene i dati del 2018. Infatti non c’è stato un crollo dell’affluenza. Il dato parla di un 45% degli elettori alle urne, qualche punto in meno rispetto a 5 anni fa, quando però si votava solo la domenica. E dando uno sguardo ai risultati delle ultime politiche in Friuli Venezia Giulia dove il centrosinistra ha ottenuto il 25 per cento e il Movimento Cinque Stelle il 7 per cento, si può dire che in questo primo test di alleanza su un candidato di Pd e 5s la somma dei consensi ottenuti non supera i dati delle politiche. In sostanza l’esperimento giallorosso non impensierisce per nulla il centrodestra. Va anche sottolineato il flop del Terzo Polo che secondo i primi dati viene doppiato dalla Tripoli, la candidata vicina alle posizioni dei No Vax. www.liberoquotidiano.it