Elezioni in Finlandia, Sanna Marin sconfitta

Alle elezioni parlamentari in Finlandia vince il Partito di coalizione nazionale (Kok) guidato da Petteri Orpo: con il 97,7% dei voti scrutinati, il centrodestra è al 20,7%. Segue l’ultradestra di Veri Finlandesi, guidata dalla leader Riikka Purra, che cresce ai massimi della propria storia e raggiunge il 20,1%. Ai socialdemocratici, fermi al 19,9%, non è bastata la popolarità della premier uscente Sanna Marin, che ha riconosciuto la sconfitta.

“Congratulazioni al vincitore delle elezioni, congratulazioni alla Coalizione nazionale, congratulazioni al partito dei finlandesi, la democrazia ha parlato”, ha detto la leader 37enne davanti ai suoi sostenitori.

La ripartizione dei seggi

Nel voto per il rinnovo dell’Eduskunta, il centrodestra è accreditato per ottenere 48 seggi su 200 complessivi, mentre il partito nazional-populista ed euroscettico ne ottiene 46. Al partito della premier uscente ne dovrebbero andare 43. La foto a poche ore dalla chiusura delle urne lasciava comunque presagire una tortuosa trattativa per la formazione della coalizione che sosterrà il governo, considerando i diversi veti incrociati espressi da alcune forze in campagna elettorale.

Il voto in Finlandia arriva a pochi giorni dall’ultimo via libera mancante per lo storico accesso alla Nato, con la ratifica in Turchia arrivata giovedì, ma il tema è talmente condiviso da esser rimasto fuori dal dibattito.

