Arpino, donna di 45 anni stroncata da malore in strada

È stata trovata senza vita, probabilmente stroncata da un arresto cardiocircolatorio. L’ennesima vittima di una lunga serie di malori è stata una donna di 45 anni residente nel centro storico di Arpino in provincia di Frosinone.

L’allarme e l’arrivo dei soccorsi

A dare l’allarme all’Ares 118 sono stati i familiari preoccupati dal fatto che la poveretta non rispondesse al telefono. Per questo si sono recati presso la sua abitazione dove hanno fatto la triste scoperta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Arpino e un’auto medica ma per la 45enne oramai non c’era più nulla da fare.

