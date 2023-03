Bergoglio ricoverato al Gemelli

TiscaliNews – Papa Francesco è in ospedale. “Il Santo Padre si trova al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”, fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. L’ultimo ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma risale al luglio del 2021 quando era stato operato per una stenosi diverticolare del sigma. Un intervento programmato, in anestesia generale, per il quale il Pontefice era rimasto in ospedale per una settimana.

Ora si parla solo di esami già programmati ma l’espressione “da questo pomeriggio” lascia intendere, si fa sapere in Vaticano, che non è escluso un altro ricovero. Una ventina di giorni fa, parlando alla Tv svizzera, Francesco, 86 anni, aveva detto di sentirsi in buona salute, quando gli avevano chiesto come si sentisse dopo dieci anni di pontificato: “Sono vecchio. Ho meno resistenza fisica, quella del ginocchio è stata un’umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene”.