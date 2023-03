Non rispondeva alle telefonate, Max trovato morto in casa

I colleghi lo aspettavano a cena, ma non è mai arrivato e non rispondeva alle telefonate. Si è spento a causa di una emorragia cerebrale Maximilian Muzzin, per tutti Max, 53enne residente ad Villotta di Chions.

Il malore è arrivato venerdì nel tardo pomeriggio. Inizialmente gli amici non pensavano al peggio, poi la mattina successiva lo hanno cercato inutilmente anche il titolare della Pessotto Impianti di Brugnera, dove lavorava, e la moglie.

La Procura della Repubblica ha disposto l’autopsia che ha decretato la morte per emorragia cerebrale e successivamente dato il via libera per le esequie.

Lascia Isabella, la sorella Eliana e la nipote Monica.

