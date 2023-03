Malore improvviso, muore architetto di 47 anni

Montale (Pistoia) – Comunità di Montale in lutto per la morte, a soli 47 anni, di Michele Fiesoli, giovane e valente architetto oltre che ex assessore comunale per quasi due mandati. Fiesoli è stato colpito una settimana fa da un malore improvviso mentre era nella sua casa e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Ricoverato in ospedale a Pistoia, non si è più ripreso dal coma finché una serie di complicazioni non l’hanno portato via ai suoi cari.

Lascia la compagna Simona, il babbo Giovanni e il fratello David e tantissimi amici e conoscenti che gli volevano bene.

Fortissima l’impressione che ha colto tutta Montale non appena si è diffusa la notizia. Malgrado la giovane età, Fiesoli aveva già impresso una traccia profonda nella vita civile della comunità, impegnandosi nell’attività amministrativa con autonomia di pensiero, freschezza di idee e un grande amore per il proprio paese.

Tra le sue opere da ricordare c’è senza dubbio il nuovo, bellissimo giardino di Palazzo Fabroni a Pistoia che Fiesoli ha creato insieme al suo amico architetto Alessio Gai, con cui ha condiviso anni di proficuo lavoro, e con il contributo dell’artista Federico Gori. La salma sarà esposta stamattina dalle 10.30 nel suo amato luogo di lavoro, lo studio annesso alla sua casa a Montale. Il funerale domani alle 10 nella chiesa parrocchiale.

www.lanazione.it