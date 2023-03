Valverde Catania, sradicano bancomat con escavatore rubato

E’ successo a Valverde, un comune nel territorio urbano di Catania, in Sicilia. In soli due minuti hanno sradicato la struttura della banca e l’hanno caricata su un furgone. Il gruppo sembrerebbe composto da almeno cinque persone: due all’interno del furgone e altre tre che sono salite sull’auto dopo aver portato a termine con successo la rapina. La rapina è stata interamente filmata e il video è stato successivamente pubblicato sui social. La polizia sta attualmente indagando sulla vicenda. Non si sa ancora quanti soldi siano riusciti a portare via i malviventi.