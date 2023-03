Sanità, Schillaci: ‘inappropriato 70% degli arrivi al Pronto soccorso’

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) – “Oggi, secondo i dati che tutti conosciamo, dal 70% all’80% delle persone che si recano in pronto soccorso, lo fanno in maniera inappropriata. La sanità del terzo del millennio va cambiata: dobbiamo offrire una maggiore sanità territoriale ai cittadini e ci stiamo lavorando, con i fondi del Pnrr che dobbiamo saper utilizzare in maniera corretta”.

Lo ha detto il ministro della salute, Orazio Schillaci, ospite di ‘Uno Mattina’ su Rai1. “La vera trasformazione sarà la digitalizzazione della sanità italiana – sottolinea Schillaci – uno strumento fondamentale anche per superare le tante diseguaglianze che oggi ci sono nel servizio sanitario pubblico”.