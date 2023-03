Materiale radioattivo in auto, arrestati 3 croati

ROMA, 08 MAR – Tre cittadini croati sono stati arrestati in Serbia dopo che è stato scoperto del materiale radioattivo nella loro auto. Lo hanno reso noto funzionari serbi, ha scritto la Bbc, precisando che i tre stavano per entrare in Croazia sabato scorso quando gli scanner hanno rilevato una “quantità notevole” di radiazioni.

Una successiva perquisizione del loro mezzo ha poi rivelato la testa di una antenna parafulmini, radioattiva, nella fessura della ruota di scorta del bagagliaio, ha riferito la dogana serba. Tali strumenti venivano utilizzati spesso in passato, ma ora sono stati in gran parte smantellate. I tre sono stati fermati sabato scorso al valico di frontiera di Bezdan, vicino alla città di Sombor. (ANSA).