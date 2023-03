Lollobrigida: “In Italia ci sono 500mila posti di lavoro per i migranti”

In Italia ci sono fino a “500mila posti di lavoro disponibili” che possono essere coperti dai migranti. Ad aprire alla possibilità di mezzo milione di ingressi è il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che spiega di essere al lavoro per approntare un piano di entrate perfettamente legali nel nostro Paese. Un annuncio che arriva nel pieno della bufera politica seguita al naufragio di Cutro.

Mezzo milione di richieste di lavoro

Sono infatti già a quota mezzo milione le richieste per entrare e lavorare in Italia nel settore della produzione, nei trasporti, in agricoltura e nel terziario, secondo quanto chiarisce Lollobrigida da Bruxelles. Sul tavolo c’è dunque un piano immigrazione collegiale guidato dalla regia del premier Giorgia Meloni per velocizzare e semplificare i meccanismi: dai rimpatri al sistema di accoglienza, passando per la protezione internazionale e per i procedimenti per l’ingresso regolare degli stranieri. tgcom24.mediaset.it