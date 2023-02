Monselice: emorragia cerebrale, muore atleta di 18 anni

malore

ESTE-MONSELICE – E’ morto a soli 18 anni Edoardo Zattin, studente di Este, a causa delle gravi conseguenze di un malore. Il giovane si è sentito male soffiandosi il naso dopo un allentamento di boxe, mercoledì scorso, in una palestra a Monselice. Ha improvvisamente perso conoscenza e non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato l’emorragia cerebrale e a questo proposito è stata aperta un’indagine dalla magistratura.

Il giovane, subito soccorso, è stato ricoverato all’ospedale di Padova, dove è stato operato d’urgenza. Putroppo, però, il ragazzo non ce l’ha fatta e i genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi. Edoardo Zattin, grande appassionato di sport, frequentava la quarta ragioneria all’Atestino di Este.

Una passione, quella per la pallacanestro, che aveva cominciato a coltivare in prima media, arrivando a conquistare un titolo regionale con la Redentore Este. Nel 2020 aveva accettato un trasferimento a Ferrara, entusiasta di questa opportunità di crescita. Uno spirito competitivo il suo, un leader riconosciuto tra i compagni. Un grande potenziale che ora non c’è più. (https://www.ilgazzettino.it)