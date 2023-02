Kiev: “uccisi 140mila soldati russi, 690 in un giorno”

Sarebbero 140.460 i soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio dell’aggressione lo scorso 24 febbraio. Lo riferisce lo Stato Maggiore dell’esercito di Kiev nel bollettino rilasciato oggi nel quale si legge che sono circa 690 i militari russi morti nelle ultime 24 ore.

Volodymyr Zelensky su Telegram

“Il nemico sta già perdendo così tanti uomini, così tante risorse che presto sarà difficile trovare, ad esempio, un soldato in tutta la Russia. E il nostro compito – sottolinea – è assicurarci che ci sia sempre meno desiderio di mantenere i territori ucraini sotto occupazione. La liberazione della nostra terra è l’obiettivo per cui lavoriamo ogni giorno. Voglio ringraziare i nostri guerrieri. Ogni giorno la vostra difesa ci permette di preparare la futura liberazione delle nostre città e comunità. Non possiamo lasciare una sola possibilità a tutti gli occupanti. E non lo faremo”. ADNKRONOS