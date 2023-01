Malore in strada, muore maresciallo Cc di 48 anni

Muore un maresciallo dei Carabinieri di Aprilia. Questa mattina è stato colto da un improvviso malore durante una corsa in strada. Non c’è stato, purtroppo, nulla da fare per il 48enne Raffaele Avino, in passato in servizio presso il Reperto Territoriale di Aprilia; attualmente era in forza al Nucleo Ispettorato del lavoro di Latina.

Raffaele Avino, attorno le 12.00 di questa mattina, è stato soccorso da alcuni passanti dopo essersi accasciato a terra lungo via Monteverdi, di fronte al pallone tensostatico di via Pergolesi. È stato colto da un arresto cardiocircolatorio.

Dopo che i sanitari del 118 sono giunti a bordo di due ambulanze, per circa venti minuti hanno praticato un massaggio cardiaco sul posto. Le manovre di rianimazione sono proseguite per altri 30 minuti (50 minuti in tutto) durante il trasporto ed anche al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Ai medici non è rimasto altro da fare che dichiarare il decesso.

Raffaele Avino lascia moglie e due figli, una ragazza di 13 anni ed un ragazzo di 20.

In via Monteverdi questa mattina si è portata anche una pattuglia dei Carabinieri del Reparto Territoriale che ha coadiuvato l’intera operazione di soccorso. Cordoglio anche tra i colleghi di Aprilia dell’Arma. La salma di Raffaele Avino, in attesa che vengano fissati i funerali, si trova presso l’obitorio della clinica di Aprilia.

www.studio93.it