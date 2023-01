Scarpinato: “c’è uno Stato profondo che risponde ad altri generi di potere”

Roberto Scarpinato è intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo. La presenza dell’ex pm antimafia eletto tra le file del Movimento 5 Stelle è giustificata dall’argomento della serata: Matteo Messina Denaro e i punti oscuri del suo arresto. Da uno degli uomini simbolo della lotta alla mafia, Scarpinato ha dichiarato che il boss “ha goduto di protezioni ad altissimo livello”.

Altrimenti non sarebbe stato possibile nascondersi per 30 anni, tra l’altro senza neanche rifarsi i connotati: “Negli anni abbiamo visto l’arresto di diversi esponenti delle forze di polizia e degli apparati dei servizi, quindi non si tratta solo di protezioni locali o di professionisti collusi. È una protezione di sistema perché Messina Denaro conosce i segreti delle stragi e gode quindi di un sistema di protezione che va al di là di quello mafioso”.

Scarpinato ha poi specificato cosa intende quando parla di sistema di protezione: “Mi riferisco ad apparati di servizi e forze di polizia, strutture che hanno coperto anche le stragi di Brescia e Bologna. La politica va e viene, queste strutture sono invece radicate all’interno dello Stato. Dentro lo Stato legalitario, dove ci sono tantissimi funzionari fedeli allo Stato, c’è anche uno Stato profondo che risponde ad altri generi di potere”.

liberoquotidiano.it