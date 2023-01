Ucraina, “acquisti gonfiati alla Difesa, è corruzione”

(tgcom24.mediaset.it) – Media ucraini: “Acquisti gonfiati alla Difesa, è corruzione”. La Commissione parlamentare ucraina per la Sicurezza nazionale, la difesa e l’intelligence ha convocato alti funzionari del ministero della Difesa per rispondere alle accuse di corruzione, mosse dagli organi di stampa. Secondo i media, le autorità avrtebbero acquistato cibo per l’esercito a prezzi gonfiati, da due a tre volte superiori a quelli venduti nei negozi di alimentari di Kiev.

Non solo. Vasily Lozinzky, vice ministro ucraino delle Infrastrutture, è stato arrestato con l’accusa di appropriazione indebita di fondi del Ministero. https://t.me/letteradamosca/12167